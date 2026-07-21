<p>Ten spektakl \u201eKobry\u201d wyprzedza\u0142 swoje czasy. Pod koniec lat 70. widzowie mogli obejrze\u0107 w Teatrze Telewizji kryminaln\u0105 sztuk\u0119 osadzon\u0105 w nowoczesnym przedsi\u0119biorstwie komputerowym. Jej bohaterowie maj\u0105 obsesj\u0119 na punkcie nowego projektu, co prowadzi do makabrycznego zdarzenia. Spektakl \u201eMaximatic\u201d zostanie wyemitowany we wtorek, 21 lipca, o godz. 20:00 w TVP Kultura oraz <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-kultura,399700\/2026-07-21\/teatr-telewizji---kobra---maximatic,3160490" rel="noopener noreferrer" target="_blank">na kanale na \u017cywo w serwisie TVP VOD<\/a>.<\/p>