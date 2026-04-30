<p>To legendarna posta\u0107 polskiej kultury. Przed laty Ma\u0142gorzata Braunek wcieli\u0142a si\u0119 w Ole\u0144k\u0119 w s\u0142ynnej ekranizacji \u201ePotopu\u201d w re\u017cyserii Jerzego Hoffmana. Teraz z t\u0105 bohaterk\u0105 mierzy si\u0119 Katarzyna Borkowska w zupe\u0142nie nowej, nieoczywistej interpretacji teatralnej Micha\u0142a Siegoczy\u0144skiego. Aktorka opowiedzia\u0142a o swojej scenicznej kreacji portalowi TVP.pl. Premiera telewizyjnego spektaklu \u201ePotop\u201d odb\u0119dzie si\u0119 w poniedzia\u0142ek, 4 maja, o godz. 20:30 w TVP1 i <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2026-05-04\/teatr-telewizji---potop,2930596" rel="noopener noreferrer" target="_blank">na \u017cywo w serwisie TVP VOD<\/a>.<\/p>