<p>Po \u015bmierci ojca zostaj\u0105 tylko we dwoje \u2013 matka i dorastaj\u0105cy syn. Ka\u017cde zamyka si\u0119 we w\u0142asnym \u015bwiecie, a wsp\u00f3ln\u0105 przestrze\u0144 coraz cz\u0119\u015bciej zast\u0119puje ekran komputera. \u201eKruk z Tower\u201d to kameralny spektakl o \u017ca\u0142obie, samotno\u015bci i ryzykownych granicach blisko\u015bci w epoce medi\u00f3w spo\u0142eczno\u015bciowych. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2026-02-02\/teatr-telewizji---kruk-z-tower,2677958" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Premiera w poniedzia\u0142ek o 20:30 w TVP1 i online w TVP VOD<\/a>.<\/p>