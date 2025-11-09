Plejada polskich aktor\u00f3w w s\u0142ynnej sztuce Krystyny Jandy o damsko-m\u0119skich konfliktach. Do tytu\u0142owego stowarzyszenia przyst\u0119puj\u0105 m\u0119\u017cczy\u017ani, kt\u00f3rzy porzucili ma\u0142\u017ce\u0144skie plany i ciesz\u0105 si\u0119 wolno\u015bci\u0105. Ale czy na pewno chc\u0105 tak \u017cy\u0107? W bohater\u00f3w wcielili si\u0119 m.in. Marcin Doroci\u0144ski, Cezary Pazura, Zbigniew Zamachowski, Jerzy Stuhr i Janusz Gajos. Spektakl \u201eKlub kawaler\u00f3w\u201d zostanie wyemitowany w poniedzia\u0142ek, 10 listopada, o godz. 20:30 w TVP1; jest te\u017c dost\u0119pny za darmo w TVP VOD.