<p>Osiem wybitnych aktorek, jeden odci\u0119ty od \u015bwiata dom i zbrodnia, kt\u00f3ra sprawia, \u017ce ka\u017cda z bohaterek staje si\u0119 podejrzan\u0105. \u201eOsiem kobiet\u201d to nie tylko misternie skonstruowany krymina\u0142, ale przede wszystkim popis aktorskiego kunsztu i opowie\u015b\u0107, kt\u00f3ra do ostatnich minut skutecznie myli tropy. A gdy wydaje si\u0119, \u017ce wszystko jest ju\u017c jasne, przychodzi niespodziewany fina\u0142. \u201eOsiem kobiet\u201d ju\u017c we wtorek 4 sierpnia o 20.00 w TVP Kultura i <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-kultura,399700\/2026-08-04\/teatr-telewizji---kobra---osiem-kobiet,3199579" rel="noopener noreferrer" target="_blank">na kanale na \u017cywo w TVP VOD<\/a>.<\/p>