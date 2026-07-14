<p>Zapraszamy na niezwyk\u0142y spektakl \u201eKobry\u201d! Cho\u0107 fabu\u0142a i zagadka \u201ekto zabi\u0142?\u201d trzymaj\u0105 w napi\u0119ciu do ostatniej minuty, jak przysta\u0142o na teatr sensacji, ta produkcja zachwyca przede wszystkim rozmachem, bli\u017cszym serialowi <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/07-zglos-sie-odcinki,278077" rel="noopener noreferrer" target="_blank">\u201e07, zg\u0142o\u015b si\u0119\u201d<\/a> czy pe\u0142nometra\u017cowemu filmowi kryminalnemu. W roli nieust\u0119pliwego \u015bledczego wyst\u0105pi\u0142 Leonard Pietraszak \u2013 niezapomniany Dowgird z <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/czarne-chmury-odcinki,316765" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><span>\u201eCzarnych chmur\u201d<\/span><\/a> i Kramer z \u201eVabanku\u201d. Sztuk\u0119 \u201eSobota wieczorem \u2013 niedziela rano\u201d zobaczymy we wtorek, 14 lipca, o godz. 20:30 w TVP Kultura oraz <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-kultura,399700\/2026-07-14\/teatr-telewizji---kobra---sobota-wieczorem---niedziela-rano,3140098" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><span>na kanale na \u017cywo w serwisie TVP VOD<\/span><\/a><span>.<\/span><\/p>