„Zawsze nam chodziło o miłość” – śpiewała Magda Umer w duecie z Andrzejem Poniedzielskim. Te słowa mogłyby być mottem spektaklu „Kochany, najukochańszy…”, opartego na korespondencji kobiety, która przez całe życie nie potrafiła zapomnieć o pierwszym ukochanym. Grażyna Barszczewska przygotowała teatralną adaptację listów Marii, bohaterki powieści Wiesława Myśliwskiego, a reżyserię powierzyła Magdzie Umer. Telewizyjna premiera monodramu odbędzie się w poniedziałek 2 listopada o godz. 20:55 w TVP1 i TVP VOD.

