Teatr

Hołd dla Magdy Umer i Wiesława Myśliwskiego. „Kochany, najukochańszy…” w Teatrze Telewizji

Dorota Szymborska
 03.11.2026, 10:44
Grażyna Barszczewska w granatowej sukni z długimi rękawami stoi na tle jasnej scenografii. Aktorka ma blond włosy sięgające ramion i lekko uniesioną głowę, a jej wzrok skierowany jest ku górze. W tle widoczna jest rozmyta powierzchnia w odcieniach beżu, szarości i ciepłej żółci.
Grażyna Barszczewska jako Maria, bohaterka monodramu „Kochany, najukochańszy…”. Fot. Arsen Petrovych/ TVP

„Zawsze nam chodziło o miłość” – śpiewała Magda Umer w duecie z Andrzejem Poniedzielskim. Te słowa mogłyby być mottem spektaklu „Kochany, najukochańszy…”, opartego na korespondencji kobiety, która przez całe życie nie potrafiła zapomnieć o pierwszym ukochanym. Grażyna Barszczewska przygotowała teatralną adaptację listów Marii, bohaterki powieści Wiesława Myśliwskiego, a reżyserię powierzyła Magdzie Umer. Spektakl można już oglądać w TVP VOD.