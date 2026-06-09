<p>Jesienny sezon w Teatrze Telewizji rozpocznie si\u0119 z prawdziwym przytupem. Do Marka Kondrata do\u0142\u0105czaj\u0105 kolejne wielkie nazwiska polskiego kina i teatru. Jan Frycz, Karolina Gruszka, Tomasz Kot oraz Danuta Stenka wciel\u0105 si\u0119 w role ministr\u00f3w w nowoczesnej i pe\u0142nej wyobra\u017ani adaptacji \u201eKr\u00f3la Maciusia Pierwszego\u201d w re\u017cyserii Tadeusza Kabicza. Co sk\u0142oni\u0142o ich do przyj\u0119cia r\u00f3l i jakie reformy wprowadziliby w prawdziwym \u017cyciu?<\/p>