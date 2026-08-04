Korona, dworska etykieta i odpowiedzialno\u015b\u0107 za ca\u0142e pa\u0144stwo \u2013 przed takim wyzwaniem staje g\u0142\u00f3wny bohater nowego spektaklu Teatru Telewizji. W \u201eKr\u00f3lu Maciusiu Pierwszym\u201d, opartym na powie\u015bci Janusza Korczaka, tytu\u0142ow\u0105 rol\u0119 gra Tymon Bitkowski. Towarzysz\u0105 mu m.in. Danuta Stenka, Tomasz Kot, Jan Frycz, Karolina Gruszka i Borys Szyc. Familijna produkcja w re\u017cyserii Tadeusza Kabicza zadebiutuje we wrze\u015bniu na antenie TVP1.