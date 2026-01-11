<p>Dwie kobiety zamkni\u0119te w jednym pokoju i jedno nieustanne oczekiwanie. Jadwiga balansuje mi\u0119dzy irytacj\u0105 a l\u0119kiem, mi\u0119dzy wspomnieniem a u\u0142ud\u0105. Demencja miesza fakty z wyobra\u017ceniami, a mi\u0142o\u015b\u0107 do syna przybiera form\u0119 kr\u00f3lewskiego obowi\u0105zku. \u201eKr\u00f3lowa mi\u0142o\u015bci\u201d z Ann\u0105 Dymn\u0105 w roli g\u0142\u00f3wnej to przejmuj\u0105cy spektakl o pami\u0119ci, kt\u00f3ra znika, i uczuciu, kt\u00f3re nie pozwala odej\u015b\u0107 \u2013 nawet w ob\u0142\u0119d.<\/p>