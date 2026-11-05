„Powinien być różnorodny, ale przede wszystkim dobry”. Krystyna Janda o Teatrze Telewizji

Teatr Telewizji potrafi zaskakiwać możliwościami, których nie daje nawet kino. Krystyna Janda doskonale je poznała – najpierw jako aktorka, później jako reżyserka. W rozmowie dla portalu TVP.pl wraca do spektakli, które zapisały się w jej pamięci, i przekonuje, że telewizyjna scena wciąż ma przed sobą wielką przyszłość.

