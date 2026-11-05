Teatr

„Powinien być różnorodny, ale przede wszystkim dobry”. Krystyna Janda o Teatrze Telewizji

Dorota Szymborska
 05.11.2026, 14:12
Krystyna Janda w czarnej bluzce z wiązaniem pod szyją pozuje do fotografii. Aktorka ma jasne włosy do ramion, okulary w delikatnych oprawkach oraz wiszące kolczyki. W tle znajduje się jednolita jasnoszara ściana.
Krystyna Janda jest nie tylko twórczynią, ale także wielbicielką Teatru Telewizji. Fot. Jacek Szydlowski/Agencja Forum

Teatr Telewizji potrafi zaskakiwać możliwościami, których nie daje nawet kino. Krystyna Janda doskonale je poznała – najpierw jako aktorka, później jako reżyserka. W rozmowie dla portalu TVP.pl wraca do spektakli, które zapisały się w jej pamięci, i przekonuje, że telewizyjna scena wciąż ma przed sobą wielką przyszłość.