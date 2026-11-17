„Kim chcesz zostać, kiedy dorośniesz?” – to pytanie słyszy wiele dzieci, ale nie każde wie, jak odpowiedzieć. Mały Thomas mówi bez wahania: „Chcę zostać szczęśliwym”. Tylko czy to możliwe, kiedy chłopiec wychowuje się w domu, w którym ojciec nie stroni od przemocy? Spektakl „Książka wszystkich rzeczy” jest już dostępny w TVP VOD.

