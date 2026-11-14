Teatr

Poruszająca opowieść o odwadze i marzeniach. „Książka wszystkich rzeczy” w Teatrze Telewizji

Dorota Szymborska
 14.11.2026, 12:00
Rudowłosa kobieta i chłopiec leżą obok siebie w scenie ze spektaklu Teatru Telewizji „Książka wszystkich rzeczy”. Kobieta ubrana w zieloną marynarkę w kratę patrzy na chłopca, który ma na sobie niebieską kurtkę i bordowy sweter. Wokół nich znajdują się wzorzyste poduszki, stosy książek, wałek dekoracyjny i brązowa walizka.
Pani Van Amersfoort (Izabela Kuna) pokazuje małemu Thomasowi (Patryk Krok), że istnieje inny świat: piękny i bezpieczny. Fot. Julia Dacka

„Kim chcesz zostać, kiedy dorośniesz?” – to pytanie słyszy wiele dzieci, ale nie każde wie, jak odpowiedzieć. Mały Thomas mówi bez wahania: „Chcę zostać szczęśliwym”. Tylko czy to możliwe, kiedy chłopiec wychowuje się w domu, w którym ojciec nie stroni od przemocy? Odpowiedź poznamy w spektaklu „Książka wszystkich rzeczy”. Premiera w poniedziałek 14 listopada o 20:55 w TVP1 i TVP VOD.