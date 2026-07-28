<p>Na pocz\u0105tku wydaje si\u0119, \u017ce sprawa jest prosta \u2013 zamordowana kobieta, podejrzany m\u0105\u017c i policja przekonana, \u017ce szybko znajdzie winnego. Wkr\u00f3tce jednak wszelkie tropy zaczynaj\u0105 si\u0119 wik\u0142a\u0107. \u201eMorderstwo odkrywa prawd\u0119\u201d to jedna z klasycznych realizacji Teatru Sensacji \u201eKobra\u201d, oparta na powie\u015bci mistrza krymina\u0142u Patricka Quentina, z obsad\u0105, w kt\u00f3rej spotkali si\u0119 wybitni aktorzy kilku pokole\u0144. Sztuk\u0119 zobaczymy we wtorek, 28 lipca, o godz. 20:00 w TVP Kultura oraz na kanale na \u017cywo w serwisie TVP VOD.<\/p>