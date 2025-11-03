To mia\u0142 by\u0107 tylko spektakl na zaliczenie egzaminu, a sta\u0142 si\u0119 jednym z najwa\u017cniejszych wydarze\u0144 teatralnych ostatnich lat. Po sukcesach na deskach scen w ca\u0142ej Polsce przyszed\u0142 czas na rejestracj\u0119 telewizyjn\u0105. O procesie powstawania sztuki opowiedzieli w wywiadzie dla portalu TVP.pl jej tw\u00f3rcy. Premiera telewizyjna przedstawienia \u201ePie\u015bni piekarzy polskich\u201d odb\u0119dzie si\u0119 we wtorek, 4 listopada, o godz. 20:20 w TVP Kultura i na kanale na \u017cywo w serwisie TVP VOD.