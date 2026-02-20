<p>Wiosenna ram\u00f3wka Teatru Telewizji to czas powrotu do temat\u00f3w, kt\u00f3re sk\u0142aniaj\u0105 do refleksji i rozmowy o wsp\u00f3\u0142czesnej Polsce. Co tydzie\u0144 widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 spektakle o r\u00f3\u017cnorodnej stylistyce \u2013 od klasyki po nowe dramaty, od ba\u015bniowych opowie\u015bci dla dzieci po skomplikowane, psychologiczne rozliczenia z histori\u0105 i tera\u017aniejszo\u015bci\u0105. Wsp\u00f3lnym mianownikiem wszystkich premier jest otwarto\u015b\u0107 na trudne pytania i gotowo\u015b\u0107 do eksperymentu artystycznego.<\/p>