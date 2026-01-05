<p>Kultowa sztuka Juliusza Machulskiego powraca! Autor s\u0142ynnych komedii napisa\u0142 i wyre\u017cyserowa\u0142 spektakl dla Teatru Telewizji, w kt\u00f3rym wyst\u0119puje plejada znakomitych polskich aktor\u00f3w. Tekst mo\u017cna zaliczy\u0107 do gatunku \u201epolitical fiction\u201d \u2013 Machulski w zabawny, ale zarazem gorzki spos\u00f3b zastanawia si\u0119, co by by\u0142o, gdyby Polska nie przyst\u0105pi\u0142a do Unii Europejskiej. Spektakl \u201e19. Po\u0142udnik\u201d zostanie pokazany w poniedzia\u0142ek, 5 stycznia, o godz. 20:30 w TVP1 oraz na kanale na \u017cywo w serwisie TVP VOD.<\/p>