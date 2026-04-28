<p>Takiej premiery w Teatrze Telewizji jeszcze nie by\u0142o! Najwi\u0119ksza scena \u015bwiata poka\u017ce widowisko baletowe z warszawskiej Opery Narodowej. Choreografia spektaklu powsta\u0142a do muzyki trzech wybitnych kompozytor\u00f3w: Fryderyka Chopina, Ludwiga van Beethovena i Georges\u2019a Bizeta. Widzowie zobacz\u0105 na ekranach jedn\u0105 cz\u0119\u015b\u0107 baletowego tryptyku, kt\u00f3ry mia\u0142 premier\u0119 pod koniec ubieg\u0142ego roku na scenie Opery Narodowej. Spektakl \u201eSymfonia ta\u0144ca \/ Ssss...\u201d zostanie wyemitowany we wtorek, 28 kwietnia, o godz. 20:00 w TVP Kultura oraz <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-kultura,399700\/2026-04-28\/teatr-telewizji---symfonia-tancassss,2912159" rel="noopener noreferrer" target="_blank">na \u017cywo w serwisie TVP VOD<\/a>.<\/p>