<p>Monodram \u201eBia\u0142a bluzka\u201d sta\u0142 si\u0119 legend\u0105 po pierwszej premierze w latach 80. XX wieku. Krystyna Janda wspomina\u0142a, \u017ce po ca\u0142ej Polsce je\u017adzi\u0142y za ni\u0105 m\u0142ode kobiety, kt\u00f3re uwa\u017ca\u0142y, \u017ce to przedstawienie jest o nich i dla nich. W roku 2010 zdecydowa\u0142a si\u0119 do niego powr\u00f3ci\u0107. Z pomoc\u0105 zn\u00f3w przysz\u0142a Magda Umer i obie panie zwyci\u0119sko wysz\u0142y z tej pr\u00f3by. Teraz spektakl trafi\u0142 do Teatru Telewizji. O czym jest? Emisja w poniedzia\u0142ek, 15 grudnia, o 20:30 w TVP1 i TVP VOD<\/p>