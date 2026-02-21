Opowie\u015b\u0107 o dw\u00f3ch wielkich postaciach polskiej pi\u0142ki no\u017cnej w Teatrze Telewizji. Dzie\u0144 przed najwa\u017cniejszym meczem w trenerskiej karierze Kazimierz G\u00f3rski, legendarny szkoleniowiec, spotyka zapomnianego pi\u0142karza Ernesta Wilimowskiego. W bohater\u00f3w wcielili si\u0119 Zbigniew Zamachowski i Andrzej Chyra, a sztuk\u0119 wyre\u017cyserowa\u0142 Janusz Zaorski. Premiera spektaklu \u201eEzi\u201d odb\u0119dzie si\u0119 w poniedzia\u0142ek, 23 lutego, o godz. 20:30 w TVP1 oraz na \u017cywo w serwisie TVP VOD.