G\u0142o\u015bna sztuka o wsp\u00f3\u0142czesnej m\u0142odej kobiecie i jej problemach trafi\u0142a do Teatru Telewizji. \u201eHotel ZNP\u201d powsta\u0142 na podstawie powie\u015bci Izabeli Tadry o tym samym tytule i mia\u0142 swoj\u0105 sceniczn\u0105 premier\u0119 w Teatrze Nowym w \u0141odzi. Realizacja spotka\u0142a si\u0119 z ogromnym uznaniem. Teraz widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 inscenizacj\u0119 na ekranie. Telewizyjna premiera \u201eHotelu ZNP\u201d odb\u0119dzie si\u0119 w poniedzia\u0142ek, 19 stycznia, o godz. 20:30 w TVP1.