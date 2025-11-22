Najnowsza premiera Teatru Telewizji zaskoczy widz\u00f3w. Re\u017cyserka Weronika Szczawi\u0144ska razem ze scenarzyst\u0105 i odtw\u00f3rc\u0105 g\u0142\u00f3wnej roli Piotrem Wawrem jr. ukazali w niespotykany dot\u0105d spos\u00f3b opowiadanie Jaros\u0142awa Iwaszkiewicza. Ich telewizyjno-teatralna interpretacja klasyki polskiej literatury nawi\u0105zuje do niedawnych wydarze\u0144 i sytuacji w naszym kraju. Premiera spektaklu \u201eMatka Joanna od Anio\u0142\u00f3w\u201d odb\u0119dzie si\u0119 w poniedzia\u0142ek, 24 listopada, o godz. 20:30 w TVP1 i na kanale na \u017cywo w serwisie TVP VOD.