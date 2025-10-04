Jedna z najbardziej nieoczywistych opowie\u015bci o uzale\u017cnieniu, przemocy i toksycznych relacjach, kt\u00f3r\u0105 zrealizowali polscy tw\u00f3rcy. Re\u017cyserka Anna Smolar przygotowa\u0142a ten spektakl razem z aktorami. Punktem wyj\u015bcia sztuki sta\u0142o si\u0119 kultowe opowiadanie \u201eP\u0119tla\u201d Marka H\u0142aski, na podstawie kt\u00f3rego powsta\u0142 s\u0142ynny film Wojciecha Jerzego Hasa. Przedstawienie \u201eMelodramat\u201d b\u0119dzie mo\u017cna obejrze\u0107 w poniedzia\u0142ek, 6 pa\u017adziernika, o godz. 20:30 w TVP1 i na kanale na \u017cywo w serwisie TVP VOD.