To jedna z najg\u0142o\u015bniejszych scenicznych adaptacji \u201ePana Tadeusza\u201d Adama Mickiewicza w historii. Re\u017cyserem spektaklu jest Kamil Bia\u0142aszek \u2013 znany raper pos\u0142uguj\u0105cy si\u0119 pseudonimem Koza. Postanowi\u0142 on uwsp\u00f3\u0142cze\u015bni\u0107 dziewi\u0119tnastowieczn\u0105 epopej\u0119 narodow\u0105 i umie\u015bci\u0107 j\u0105 w rapowej estetyce. Nagranie spektaklu \u201eNowy PAN TADEUSZ, tylko \u017ce rapowy\u201d zrealizowano podczas tegorocznego festiwalu muzycznego Open\u2019er w Gdyni, a premiera telewizyjna odb\u0119dzie si\u0119 we wtorek, 30 wrze\u015bnia, o godz. 23:05 w TVP Kultura i na kanale na \u017cywo w serwisie TVP VOD.