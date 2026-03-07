Poetycka sztuka z wybitnymi aktorami w Teatrze Telewizji. B\u0142a\u017cej Peszek wyre\u017cyserowa\u0142 kolejny spektakl na najwi\u0119kszej scenie \u015bwiata. Tym razem przygotowa\u0142 poetyckie przedstawienie na podstawie tw\u00f3rczo\u015bci Ewy Lipskiej, w kt\u00f3rym wyst\u0105pi\u0142a r\u00f3wnie\u017c sama autorka. G\u0142\u00f3wne role zagrali Anna Polony i Jan Peszek. Premiera spektaklu \u201ePewno\u015b\u0107\u201d odb\u0119dzie si\u0119 w poniedzia\u0142ek 9 marca o godz. 20:30 w TVP1 oraz na kanale na \u017cywo w serwisie TVP VOD.