Posta\u0107 ksi\u0119dza Henryka Jankowskiego nadal wywo\u0142uje wiele emocji, cho\u0107 od jego \u015bmierci min\u0119\u0142o prawie szesna\u015bcie lat. W Teatrze Telewizji dramatopisarz Micha\u0142 Kmiecik i re\u017cyser Marcin Liber postanowili opowiedzie\u0107 o kontrowersjach wok\u00f3\u0142 kapelana Solidarno\u015bci w przewrotny spos\u00f3b. W ich sztuce g\u0142\u00f3wnym bohaterem staje si\u0119 diabe\u0142, kt\u00f3ry pr\u00f3buje nie dopu\u015bci\u0107 do powstania telewizyjnego przedstawienia na temat Jankowskiego. Premiera spektaklu \u201ePra\u0142at\u201d odb\u0119dzie si\u0119 w poniedzia\u0142ek, 13 kwietnia, o godz. 20:30 w TVP1.