Wydawa\u0142oby si\u0119, \u017ce pandemia COVID-19 wydarzy\u0142a si\u0119 przed chwil\u0105, a tymczasem min\u0119\u0142o ju\u017c sze\u015b\u0107 lat, gdy wybuch\u0142a w Polsce. Jej wspomnienie wci\u0105\u017c pozostaje \u017cywe, o czym przekonuje sztuka \u201eStan podgor\u0105czkowy\u201d autorstwa Mariusza Go\u0142osza \u2013 zwyci\u0119ski tekst pierwszej edycji konkursu \u201eNarracje nieobecne\u201d Teatru Telewizji. Pierwsz\u0105 telewizyjn\u0105 inscenizacj\u0119 tego dramatu wyre\u017cyserowa\u0142a Nastazja Gonera. Premiera spektaklu \u201eStan podgor\u0105czkowy\u201d odb\u0119dzie si\u0119 w poniedzia\u0142ek, 30 marca, o godz. 20:30 w TVP1 oraz na kanale na \u017cywo na platformie TVP VOD.