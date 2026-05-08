<p>Najs\u0142ynniejsza inscenizacja dramatu Stanis\u0142awa Wyspia\u0144skiego ostatnich lat, kt\u00f3ra zosta\u0142a nagrodzona na Festiwalu \u201eDwa Teatry\u201d. Wawrzyniec Kostrzewski zrealizowa\u0142 \u201eWesele\u201d w typowej dla tego dramatu scenografii, ale nada\u0142 swojemu spektaklowi dynamiczny, filmowy charakter. W obsadzie pojawi\u0142y si\u0119 gwiazdy polskiego kina i teatru, na czele z Piotrem Adamczykiem. Spektakl \u201eWesele\u201d b\u0119dzie mo\u017cna obejrze\u0107 w poniedzia\u0142ek, 11 maja, o godz. 20:30 w TVP1 oraz na \u017cywo w serwisie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/teatr-telewizji,202\/wesele,285963" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a><span>.<\/span><\/p>