Teatr

Kryminalna intryga Chmielewskiej w rękach Jandy. „Wszystko czerwone” w Teatrze Telewizji

Dorota Szymborska
 07.11.2026, 17:51
Cztery kobiety ze spektaklu Teatru Telewizji „Wszystko czerwone” stoją w pomieszczeniu przy stole. Kobieta pośrodku zasłania usta dłońmi, a dwie pozostałe unoszą ręce i mają szeroko otwarte usta. W tle widać ścianę w geometryczne wzory oraz stół zastawiony naczyniami i jedzeniem.
Premiera spektaklu „Wszystko czerwone” odbędzie się w poniedziałek 9 listopada o godz. 9:55 w TVP1 i TVP VOD. Fot. Karolina Jóźwiak

Wieczorne przyjęcie, kameralne grono przyjaciół i zabójca, który najwyraźniej nie zamierza poprzestać na jednej ofierze. W domu Alicji pod Kopenhagą robi się coraz niebezpieczniej. A tu – jak na złość – wciąż przyjeżdżają nowi goście! Co jeszcze może się wydarzyć? Premiera spektaklu „Wszystko czerwone” już w poniedziałek 9 listopada o godz. 20:55 w TVP1 i TVP VOD.