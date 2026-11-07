Wieczorne przyjęcie, kameralne grono przyjaciół i zabójca, który najwyraźniej nie zamierza poprzestać na jednej ofierze. W domu Alicji pod Kopenhagą robi się coraz niebezpieczniej. A tu – jak na złość – wciąż przyjeżdżają nowi goście! Co jeszcze może się wydarzyć? Premiera spektaklu „Wszystko czerwone” już w poniedziałek 9 listopada o godz. 20:55 w TVP1 i TVP VOD.

