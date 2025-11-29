<p>Jeden z najwybitniejszych polskich spektakli powraca po kilku latach. Widzom wydawa\u0142o si\u0119, \u017ce ju\u017c nigdy nie zobacz\u0105 tej sztuki na podstawie powie\u015bci Thomasa Bernharda. Jednak Teatr Telewizji postanowi\u0142 przywr\u00f3ci\u0107 spektakl i pokaza\u0107 go w nieco od\u015bwie\u017conej formie. Telewizyjna realizacja \u201eWycinki\u201d Krystiana Lupy zosta\u0142a podzielona na dwie cz\u0119\u015bci, a premiera pierwszej z nich odb\u0119dzie si\u0119 w poniedzia\u0142ek, 1 grudnia, o godz. 20:30 w TVP1 i na kanale na \u017cywo w serwisie TVP VOD.<\/p>