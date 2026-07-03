<p>Teatr Sensacji \u201eKobra\u201d wraca na anten\u0119 TVP Kultura. Z okazji 70-lecia legendarnego cyklu przez ca\u0142e wakacje, w ka\u017cdy wtorek o godz. 20.00, widzowie b\u0119d\u0105 mogli ponownie zobaczy\u0107 archiwalne spektakle przez dekady trzymaj\u0105ce Polak\u00f3w w napi\u0119ciu. To wyj\u0105tkowa okazja, by przypomnie\u0107 sobie produkcje, kt\u00f3re zapisa\u0142y si\u0119 w historii Telewizji Polskiej i wychowa\u0142y kilka pokole\u0144 mi\u0142o\u015bnik\u00f3w krymina\u0142\u00f3w.<\/p>