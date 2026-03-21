<p>Do niewielkiego miasteczka przybywa tajemniczy go\u015b\u0107. Z pozoru pouk\u0142adane \u017cycie mieszka\u0144c\u00f3w w jednej chwili zamienia si\u0119 w festiwal absurd\u00f3w, paniki i rozpaczliwych pr\u00f3b ukrycia w\u0142asnych grzeszk\u00f3w. Arcykomedia Miko\u0142aja Gogola od blisko dw\u00f3ch stuleci bawi do \u0142ez, ale to kultowa inscenizacja Jerzego Gruzy z 1977 roku nada\u0142a jej blask, kt\u00f3ry nie ga\u015bnie do dzi\u015b. Emisja spektaklu w poniedzia\u0142ek, 23 marca o godzinie 20:30 w TVP1.<\/p>