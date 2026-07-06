<p>Zbrodnia w bia\u0142ych r\u0119kawiczkach? W \u015bwiecie Janusza Majewskiego to ca\u0142kiem mo\u017cliwe. \u201eUpi\u00f3r w kuchni\u201d z lekko\u015bci\u0105 \u0142\u0105czy angielsk\u0105 komedi\u0119 obyczajow\u0105, krymina\u0142 i czarny humor, zapraszaj\u0105c widz\u00f3w do pensjonatu, w kt\u00f3rym uprzejmo\u015b\u0107 jest obowi\u0105zkowa, a przypadki bywaj\u0105 wyj\u0105tkowo... \u015bmiertelne. Spektakl \u201eUpi\u00f3r w kuchni\u201d zostanie wyemitowany we wtorek 7 lipca o godz. 20:00 w TVP Kultura.<\/p>