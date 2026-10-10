<p>Sonia ma talent do manipulowania lud\u017ami, a jej misternie przygotowana intryga wci\u0105ga kolejnych uczestnik\u00f3w gry. Nowobogaccy inteligenci, kolekcjonerzy sztuki, zakochany cwaniaczek, a nawet wsp\u00f3lnik przekonany, \u017ce sam poci\u0105ga za sznurki \u2013 wszyscy mog\u0105 sta\u0107 si\u0119 pionkami w planie sprytnej dziewczyny. \u201eWnuczka Picassa\u201d Juliusza Machulskiego to kryminalno-komediowa opowie\u015b\u0107 przygotowana z okazji 70-lecia legendarnej \u201eKobry\u201d. Premiera 12 pa\u017adziernika o godz. 20:55 w TVP1 i <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/teatr-telewizji,202\/wnuczka-picassa,3310219" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD.<\/a><\/p>