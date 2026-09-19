<p>Ceniona re\u017cyserka ponownie zaprasza do Teatru Telewizji na spotkanie z wielk\u0105 klasyk\u0105. W 2025 roku Ma\u0142gorzata Bogajewska zachwyci\u0142a widz\u00f3w i krytyk\u00f3w swoj\u0105 inscenizacj\u0105 <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/teatr-telewizji,202\/wizyta-starszej-pani,1910016" rel="noopener noreferrer" target="_blank">\u201eWizyty starszej pani\u201d<\/a> Friedricha D\u00fcrrenmatta. Teraz artystka si\u0119gn\u0119\u0142a po \u201eWroga ludu\u201d Henrika Ibsena \u2013 sztuk\u0119, kt\u00f3ra stawia pytania o odpowiedzialno\u015b\u0107 jednostki, o spo\u0142ecze\u0144stwo i cen\u0119 prawdy. Premiera odb\u0119dzie si\u0119 w poniedzia\u0142ek, 21 wrze\u015bnia, o godz. 20:55 w TVP1 i <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/teatr-telewizji,202\/wrog-ludu,3286807" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a>.<\/p>