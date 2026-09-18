<p>Po raz pierwszy wyst\u0105pi w Teatrze Telewizji i to od razu w g\u0142\u00f3wnej roli. Piotr Franasowicz jest doskonale znany teatralnej publiczno\u015bci. Na deskach krakowskiego Teatru Ludowego zagra\u0142 dziesi\u0105tki r\u00f3l, a tak\u017ce otrzyma\u0142 kilka presti\u017cowych wyr\u00f3\u017cnie\u0144. Teraz widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 go jako doktora Thomasa Stockmanna w telewizyjnej wersji sztuki \u201eWr\u00f3g ludu\u201d Henrika Ibsena. Premiera spektaklu odb\u0119dzie si\u0119 w poniedzia\u0142ek, 21 wrze\u015bnia, o godz. 20:55 w TVP1 i <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/teatr-telewizji,202\/wrog-ludu,3286807" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a>.<\/p>