<p>\u2013 <em>Gdy zagra\u0142o si\u0119 w poniedzia\u0142kowym Teatrze Telewizji, to nagle znali ci\u0119 ludzie w ca\u0142ej Polsce<\/em> \u2013 tak Anna Dymna wspomina\u0142a swoje pocz\u0105tki na telewizyjnej scenie. 20 lipca aktorka sko\u0144czy\u0142a 75 lat i z tej okazji wspominamy nasz wywiad sprzed roku, kiedy za swoje wybitne osi\u0105gni\u0119cia artystka odebra\u0142a Wielk\u0105 Nagrod\u0119 podczas XXIV Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej \u201eDwa Teatry \u2013 Sopot 2025\u201d. W rozmowie dla TVP.pl opowiedzia\u0142a o telewizyjnej sztuce, w kt\u00f3rej otar\u0142a si\u0119 o \u015bmier\u0107, a tak\u017ce o znamiennym spotkaniu z Kazimierzem Kutzem.<\/p>