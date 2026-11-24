Ta historia zaczęła się bardzo nieśmiało w 1963 roku. Start Toyocie w Europie zapewniła sprzedaż w Danii 400 egzemplarzy modelu Crown. Ponad 6 dekad oznacza nie tylko zwiększenie zasięgu w Europie, ale także europejską produkcję.
Biznes
6 dekad, 13 mld euro i 14 mln aut. Tak działa "Made with Europe" w Toyocie
Ta historia zaczęła się bardzo nieśmiało w 1963 roku. Start Toyocie w Europie zapewniła sprzedaż w Danii 400 egzemplarzy modelu Crown. Ponad 6 dekad oznacza nie tylko zwiększenie zasięgu w Europie, ale także europejską produkcję.