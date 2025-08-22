Wed\u0142ug doniesie\u0144 niemieckiego Manager-Magazin, BMW i Mercedes prowadz\u0105 zaawansowane rozmowy w sprawie wsp\u00f3\u0142pracy przy produkcji silnik\u00f3w. Je\u015bli negocjacje zako\u0144cz\u0105 si\u0119 sukcesem, od 2027 roku bawarskie jednostki mog\u0142yby trafia\u0107 pod maski samochod\u00f3w ze Stuttgartu. To scenariusz, kt\u00f3ry jeszcze kilka lat temu wydawa\u0142 si\u0119 nie do pomy\u015blenia \u2013 dwaj najwi\u0119ksi rywale w Europie \u0142\u0105cz\u0105 si\u0142y, by zabezpieczy\u0107 swoj\u0105 przysz\u0142o\u015b\u0107.