Rynek motoryzacyjny bywa nieprzewidywalny \u2013 wahania kurs\u00f3w walut, zmieniaj\u0105ce si\u0119 regulacje i gusta klient\u00f3w sprawiaj\u0105, \u017ce producenci cz\u0119sto wybieraj\u0105 ostro\u017cne strategie. S\u0105 jednak marki, kt\u00f3re mog\u0105 pozwoli\u0107 sobie na luksus planowania z du\u017cym wyprzedzeniem. Jedn\u0105 z nich jest Bugatti. Popyt na najnowsze hipersamochody jest tak ogromny, \u017ce firma w\u0142a\u015bnie og\u0142osi\u0142a zamkni\u0119cie listy zam\u00f3wie\u0144. Kolejni klienci b\u0119d\u0105 mogli dopiero zapisa\u0107 si\u0119 na auta w 2029 roku.