Biznes

Elektryczne auta firmowe oznaczają... 38,5 tys. dodatkowych miejsc pracy w Polsce. Jak to możliwe?

Piotr Nowak
 13.11.2026, 07:43
Na zdjęciu widać czerwonego suva coupe, który stoi przy ładowarce i jest do ładowarki podłączony
Elektryczne auta firmowe oznaczają... 38,5 tys. dodatkowych miejsc pracy w Polsce. Jak to możliwe? (fot. VW)

Europejska organizacja Transport & Environment pokazała ciekawy raport. W jego głos elektryfikacja flot samochodowych w firmach w UE mogłaby wygenerować nawet 38,5 tys. dodatkowych miejsc pracy w Polsce. Polska byłaby bowiem drugim największym beneficjentem tej sytuacji.