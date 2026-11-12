Europejska organizacja Transport & Environment pokazała ciekawy raport. W jego głos elektryfikacja flot samochodowych w firmach w UE mogłaby wygenerować nawet 38,5 tys. dodatkowych miejsc pracy w Polsce. Polska byłaby bowiem drugim największym beneficjentem tej sytuacji.
Biznes
Elektryczne auta firmowe oznaczają... 38,5 tys. dodatkowych miejsc pracy w Polsce. Jak to możliwe?
Europejska organizacja Transport & Environment pokazała ciekawy raport. W jego głos elektryfikacja flot samochodowych w firmach w UE mogłaby wygenerować nawet 38,5 tys. dodatkowych miejsc pracy w Polsce. Polska byłaby bowiem drugim największym beneficjentem tej sytuacji.