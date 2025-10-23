Volkswagen szykuje wstrzymanie produkcji w g\u0142\u00f3wnych zak\u0142adach: w Wolfsburgu maj\u0105 zosta\u0107 zatrzymane linie Golfa (29.10.2025) i w kr\u00f3tkim czasie tak\u017ce Tiguana, a w Zwickau (ok. 9200 pracownik\u00f3w) og\u0142oszono przej\u015bcie na kr\u00f3tszy czas pracy. To efekt niedobor\u00f3w p\u00f3\u0142przewodnik\u00f3w wymaganych do kluczowych system\u00f3w sterowania i bezpiecze\u0144stwa. W Zwickau powstaj\u0105 m.in. VW ID.3, ID.4, ID.5, Audi Q4 e-tron (tak\u017ce Sportback) i Cupra Born.\n