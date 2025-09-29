Wed\u0142ug danych opracowanych przez Felipe Munoza z Car Industry Analysis, pierwsze p\u00f3\u0142rocze 2025 roku przynios\u0142o globalnym producentom samochod\u00f3w \u0142\u0105czny przych\u00f3d w wysoko\u015bci 1,15 biliona euro. Brzmi imponuj\u0105co, ale gdy spojrzymy na zysk netto, obraz staje si\u0119 du\u017co mniej spektakularny \u2013 to zaledwie 2,2 proc. tej kwoty, czyli 25,38 mld euro. Rok wcze\u015bniej \u015brednia mar\u017ca wynosi\u0142a a\u017c 6,3 proc., co pokazuje, \u017ce bran\u017ca motoryzacyjna znalaz\u0142a si\u0119 w trudniejszej sytuacji.