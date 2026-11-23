BYD dostał zakaz sprzedaży swojego SUV-a. Sąd w Hadze uznał bowiem, że jest on łudząco podobny do Land Rovera Defendera. Korzystne rozstrzygnięcie nie zamyka jednak sporu między markami. Szczególnie że JLR nie dostał właściwie tego, na czym szczególnie mu zależało.
Biznes
Land Rover wygrał z BYD-em proces o kopiowanie. Ti7 dostał zakaz sprzedaży w UE
BYD dostał zakaz sprzedaży swojego SUV-a. Sąd w Hadze uznał bowiem, że jest on łudząco podobny do Land Rovera Defendera. Korzystne rozstrzygnięcie nie zamyka jednak sporu między markami. Szczególnie że JLR nie dostał właściwie tego, na czym szczególnie mu zależało.