Na aucie sprzedanym poza Chinami chińskie marki zarabiają 20 razy więcej. Oto nowy raport

Nowy raport jasno pokazuje, że chińskie marki wcale nie eksportują aut, ponieważ szukają nowych rynków zbytu. One eksportują pojazdy, ponieważ muszą to robić. Dopiero poza Chinami są w stanie zarobić na samochodzie. To mocno zmienia optykę patrzenia na chińską konkurencję.

