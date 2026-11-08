Biznes

Na aucie sprzedanym poza Chinami chińskie marki zarabiają 20 razy więcej. Oto nowy raport

Piotr Nowak
 09.11.2026, 07:13
Na zdjęciu widać linię produkcyjną fabryki aut, porusza się na niej szereg niebieskich suvów, auta mają otwarte maski i brakuje w nich drzwi
Na aucie sprzedanym poza Chinami chińskie marki zarabiają 20 razy więcej. Oto nowy raport (fot. BYD)

Nowy raport jasno pokazuje, że chińskie marki wcale nie eksportują aut, ponieważ szukają nowych rynków zbytu. One eksportują pojazdy, ponieważ muszą to robić. Dopiero poza Chinami są w stanie zarobić na samochodzie. To mocno zmienia optykę patrzenia na chińską konkurencję.