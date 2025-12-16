Niemieccy producenci aut zn\u00f3w patrz\u0105 w raporty finansowe z min\u0105 jak w 2008 roku. Analiza ekspert\u00f3w Ernst & Young pokazuje, \u017ce zyski operacyjne Volkswagena, BMW i Mercedesa w trzecim kwartale spad\u0142y do poziom\u00f3w niewidzianych od czas\u00f3w globalnego kryzysu finansowego. R\u00f3\u017cnica jest jedna, ale zasadnicza: dzi\u015b problemem nie jest gwa\u0142towny krach popytu, lecz d\u0142ugotrwa\u0142a presja na mar\u017ce, ogromne koszty transformacji i coraz ostrzejsza konkurencja \u2013 zw\u0142aszcza z Chin.