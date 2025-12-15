Stellantis lubi m\u00f3wi\u0107 o sobie jako o \u201ekonstelacji 14 ikonicznych marek\u201d. W praktyce zarz\u0105dzanie takim zbiorem staje si\u0119 jednak coraz trudniejsze. W Europie pod parasolem koncernu s\u0105 m.in. Alfa Romeo, Fiat, Maserati, Abarth, Lancia, Citro\u00ebn, Peugeot, DS Automobiles, Opel i Vauxhall. W USA dochodz\u0105 Jeep, Dodge, Chrysler i Ram. Cz\u0119\u015b\u0107 marek radzi sobie dobrze, inne od lat balansuj\u0105 na granicy op\u0142acalno\u015bci, a rynek coraz g\u0142o\u015bniej spekuluje, kto nie dotrwa do kolejnej dekady.