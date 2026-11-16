World Wide Mobility postanowiło przygotować zestawienie 10 krajów europejskich, w których zlokalizowanych jest najwięcej fabryk motoryzacyjnych. I optymistyczna informacja jest taka, że Polska załapała się na połowę stawki.
Biznes
Top 10 krajów z największą liczbą fabryk motoryzacyjnych. Polska na szóstej pozycji
World Wide Mobility postanowiło przygotować zestawienie 10 krajów europejskich, w których zlokalizowanych jest najwięcej fabryk motoryzacyjnych. I optymistyczna informacja jest taka, że Polska załapała się na połowę stawki.