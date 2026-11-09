Biznes

Zakaz sprzedaży aut spalinowych od 2035 r. UE chce mocno poluzować zasady

Piotr Nowak
 10.11.2026, 07:38
Na zdjęciu widać drogę miejską wieczorem, poruszają się po niej samochody z włączonymi światłami
Zakaz sprzedaży aut spalinowych od 2035 r. UE chce mocno poluzować zasady (fot. ZDM Warszawa)

Pojawiły się pierwsze mocne sygnały mówiące o tym, że UE mocno poluzuje zasady dotyczące nowych aut sprzedawanych od 2035 roku. Producenci dostaną margines, który pozwoli im na zachowanie sprzedaży pojazdów spalinowych. Odbyło się nawet pierwsze głosowanie w tej sprawie.