Pojawiły się pierwsze mocne sygnały mówiące o tym, że UE mocno poluzuje zasady dotyczące nowych aut sprzedawanych od 2035 roku. Producenci dostaną margines, który pozwoli im na zachowanie sprzedaży pojazdów spalinowych. Odbyło się nawet pierwsze głosowanie w tej sprawie.
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Zakaz sprzedaży aut spalinowych od 2035 r. UE chce mocno poluzować zasady
Pojawiły się pierwsze mocne sygnały mówiące o tym, że UE mocno poluzuje zasady dotyczące nowych aut sprzedawanych od 2035 roku. Producenci dostaną margines, który pozwoli im na zachowanie sprzedaży pojazdów spalinowych. Odbyło się nawet pierwsze głosowanie w tej sprawie.